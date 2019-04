Napoli-Insigne, Raiola chiede la sconto per l'addio o l'adeguamento

27/04/2019

La prossima settimana in casa Napoli sarà decisiva per il futuro di Lorenzo Insigne . Come riporta 'Il Mattino', infatti, è previsto un incontro tra l'agente del calciatore, Mino Raiola , e il presidente Aurelio De Laurentiis . Due le ipotesi sul tavolo: il procuratore chiederà di abbassare la richiesta da 100 milioni di euro che sta spaventando qualsiasi pretendente e, in caso di mancato sconto, proverà a garantirsi un adeguamento contrattuale per il proprio assistito.

Da entrambe le parti c'è la volontà di non arrivare alla rottura, ma di fatto qualcosa tra Insigne e il Napoli si è rotto e resta da capire quali margini ci sono per ricomporre la frattura. Dopo un ottimo avvio, la seconda parte di stagione di Lorenzinho è andata in calando, tanto che nelle ultime 24 presenze ha segnato solamente 3 gol. La sostituzione (con annessi fischi del San Paolo) contro l'Arsenal e la panchina contro l'Atalanta hanno alimentato nel ragazzo la sensazione di non essere più al centro del progetto. Per questo motivo Raiola si guarda intorno, ma quando emissari e uomini mercato si sentono chiedere 100 milioni di euro, ecco che si voltano dall'altra parte e salutano. D'altronde il Napoli non ha bisogno di cederlo e AdL i suoi gioielli si la sempre pagare a caro prezzo.