Napoli-Osimhen, fumata grigia su prezzo cessione ed eventuale rinnovo

MANOVRE AZZURRE

Venerdì sera è andato in scena un primo incontro tra De Laurentiis e l’agente del nigeriano: clima cordiale e disteso, ma c'è distanza tra le parti

Nella giornata di venerdì c'è stato un incontro, in un clima cordiale e molto disteso, tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. Sul tavolo la possibilità di rinnovare e adeguare il contratto in essere e per conoscere la valutazione del cartellino dell'attaccante nigeriano. Il presidente del Napoli chiede più di 150 milioni di euro, mentre l'offerta di adeguamento presentata non è ancora in linea con le aspettative. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.

Vedi anche napoli Kim prepara l'addio: via da Instagram i riferimenti al Napoli In Inghilterra, in Germania, in Francia, sono in molti ad attendere i prossimi sviluppi dei dialoghi tra l'entourage di Osimhen e il Napoli, nella persona del numero uno De Laurentiis. "Osimhen resta ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, allora venderemmo" aveva detto AdL in occasione della presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia. Nel colloquio odierno, il numero 1 del Napoli ha fissato il prezzo per il suo gioiello: 150 milioni di euro, mentre le offerte pervenute finora sul suo tavolo sono tutte intorno ai 100 milioni. Chi lo vuole (PSG su tutti, ormai rassegnato a perdere Mbappé), insomma, dovrà alzare di parecchio la posta

Allo stesso tempo De Laurentiis sta lavorando alla proposta di rinnovo per convincere il giocatore a sposare ancora il progetto Napoli oltre l'attuale contratto a scadenza 2025. Osimhen al momento guadagna intorno ai 4 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe spingersi fino a 6, cifra ben lontana da quanto potrebbe guadagnare in una big europea. Le parti si ritroveranno e poi ci sarà un nuovo incontro per stabilire una strategia comune. Intanto Osimhen sta trascorrendo parte delle vacanze nell'amata Nigeria, tra beneficenza, visite alla sua scuola elementare e agli amici.

Vedi anche Mercato Napoli-Kvara, il matrimonio continua: rinnovo fino al 2028