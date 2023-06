Napoli-Kvara, il matrimonio continua: rinnovo fino al 2028

Verso l'accordo

L'attaccante georgiano è pronto a dire un altro sì alla squadra partenopea. Sul tavolo un prolungamento fino al 2028, con uno stipendio pari a 3 milioni di euro a stagione

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Khvicha "Kvara" Kvaratskhelia è sempre più azzurro. L'attaccante georgiano avrebbe accettato la proposta di rinnovo della società partenopeo. Il classe 2001 è stato premiato da De Laurentis con un prolungamento di contratto fino al 2028 e con un ingaggio pari a 3 milioni di euro a stagione. Il Napoli, dal canto suo, blinda uno degli artefici della storica vittoria del terzo scudetto e allontana così le sirene estere.

Il sogno continua Pur di trattenere il talento nato a Tiblisi, il Napoli ha deciso di accontentare le richieste del giocatore che, tramite il suo procuratore, aveva chiesto alla società partenopea un "contratto migliorativo". De Laurentis ha così deciso di fare uno sforzo economico per il suo numero 77 con un adeguamento di stipendio - salito ora a 3 milioni di euro all'anno - che lo rende il quarto giocatore più pagato della rosa. Dietro solo a Victor Osimhen (4,5 mln), Hirving Lozano (4,5 mln) e Piotr Zielinski (3,5 mln). Ora toccherà all'attaccante georgiano confermare ciò che di buono si è visto nella passata stagione. E dimostrare di valere tutti i soldi investiti dalla società.

Un'annata da fenomeno Quella appena trascorsa è stata una stagione da protagonista assoluto per l'attaccante del Napoli. Kvaratskhelia, alla sua prima esperienza in Serie A, ha incantato gli stadi d'Italia con i suoi dribbling funambolici, le sue galoppate da centometrista e i suoi gol da predestinato. Lo score in campionato parla per lui: in 34 presenze totalizzate, ha realizzato 12 gol e ben 10 assist. Numeri che hanno convinto la Lega Serie A a nominarlo "Miglior giocatore" della passata stagione.

Ma non finisce qui. Il 77 azzurro è riuscito a brillare anche dal più prestigioso palcoscenico del calcio europeo, la Champions League. E Ajaz, Rangers, Liverpool ed Eintracht Francoforte lo sanno bene: 2 gol in 9 partite disputate alla prima esperienza in una coppa continentale. Un debutto in Champions da sogno, che gli è valso il premio come "Miglior giovane" del torneo. Ma che ha anche attirato l'attenzione di molti club esteri.