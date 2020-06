Napoli, Giuntoli: "A breve il rinnovo di Mertens. Milik? Se parte, abbiamo una lista pronta"

NAPOLI

Cristiano Giuntoli fa il punto della situazione sui rinnovi in casa Napoli. E lo fa partendo dalla situazione di Mertens. "A breve annunceremo il rinnovo di Dries - ha spiegato il ds azzurro -. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, speriamo a breve ci possa essere questo annuncio". "Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando", ha aggiunto. Poi su Milik: "Se parte, abbiamo già una lista pronta per sostituirlo".

Vedi anche napoli Napoli, ondata di rinnovi: si parte da Gattuso

In attesa di riprendere il campionato, dunque, il Napoli pianifica il futuro. A partire dai giocatori in scadenza o vicini alla scadenza. Per quanto riguarda il capitolo Mertens ormai sembra tutto fatto, col belga pronto a mettere tutto nero su bianco per restare ancora a Napoli fino al 2022 con un'opzione per il 2023. "Secondo me non è mai stato davvero lontano dal Napoli - ha spiegato Giuntoli a Sky Sport -. La paura di perderlo invece c'è sempre, come per tutti i grandi calciatori". "Anche il rinnovo di Zielinski è vicino, mentre per Callejon stiamo aspettando - ha continuato il ds azzurro -. Lui non ha ancora deciso, ma dopo tanti anni questa è casa sua e così come con Mertens c'è un rapporto di grande serenità". "Sono due ragazzi che hanno dato tanto al Napoli, qualsiasi cosà sceglierà José non ci saranno problemi da qui a fine stagione", ha aggiunto.

Discorso diverso invece per la situazione di Milik, finito nel mirino della Juve. "Anche per lui la nostra volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo - ha precisato Giuntoli -. Ho sensazioni positive, ma parliamo di un attaccante giovane e capace: se non volesse rimanere andrà sicuramente sul mercato". "La nostra priorità è lavorare sui rinnovi, in base a quello vedremo quali innesti fare - ha proseguito -. Se dovesse partire, cercheremo un altro attaccante di livello, vediamo se giovane o esperto. Naturalmente abbiamo già fatto alcuni sondaggi...". E l'impressione è che la lista degli eventuali sostituti sia piuttosto lunga. "Azmoun, Jovic, Everton o Osimhen? Sono tutti giocatori che ci piacciono molto", ha ammesso il ds azzurro, svelando apertamente anche l'interesse per Boga: "E' un esterno molto bravo, che farebbe comodo a tante grandi squadre oltre al Napoli. Abbiamo già offerto per lui? No comment...".

Infine capitolo Gattuso, diventato ormai un punto fermo del nuovo Napoli. "Abbiamo da subito apprezzato le doti tecniche e umane del mister - ha spiegato Giuntoli -. C'è la forte volontà di andare avanti con lui e stiamo progettando la squadra del futuro tutti insieme, per tornare a competere per lo scudetto". "Il lavoro di Rino non solo è apprezzato dalla società, ma anche dai giocatori che si trovano molto bene nel suo 4-3-3 - ha concluso -. Chiaramente questo è un momento molto delicato, siamo tutti un po' scossi e il mio pensiero va a lui e ai suoi genitori dopo la scomparsa della sorella Francesca".