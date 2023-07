Napoli: Garcia vuole Maxime Lopez per il centrocampo

MOSSE AZZURRE

Ad ammettere l'interesse degli azzurri è stato l'ad del Sassuolo Carnevali: ma piace ad altre squadre

© Getty Images Maxime Lopez del Sassuolo è un obiettivo del Napoli per il centrocampo, che perde Ndombele, al rientro al Tottenham dopo il prestito, e con Demme destinato a partire. A rivelarlo è stato l'ad dei neroverdi Giovanni Carnevali, che ha aperto a una possibile cessione del giocatore di fronte all'offerta giusta. "Maxime Lopez è stato richiesto anche dal Napoli, piace a tante squadre: uno dei giocatori più forti in rosa, vediamo se riusciamo ad accontentare il ragazzo che ha ambizioni importanti".

Rudi Garcia ha già allenato il francese classe 1997 ai tempi del Marsiglia e lo rivorrebbe in squadra. Il Sassuolo lo valuta tra i 10 e 15 milioni di euro. Per il centrocampo il Napoli segue un altro giocatore già allenato dal neo tecnico del Napoli, in questo caso al Lione nella stagione 2019-20: si tratta del 26enne Lucas Tousart, ma lo scambio con Diego Demme, che piace all'Hertha Berlino, non basta al club tedesco.