Napoli, formula e valutazione: resta la distanza con il Chelsea per Lukaku 

Incontro interlocutorio con i Blues per il belga. E' fatta invece per l'arrivo dal Brighton di Gilmour

Dopo l'arrivo di David Neres, Antonio Conte si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Il Napoli infatti, ha chiuso per Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton: il club inglese ha dato l'ok alla cessione del 23enne che raggiungerà l'Italia all'inizio della prossima settimana. Per lui De Laurentiis investirà circa 18 milioni di euro, bonus compresi. Il blitz di Manna a Londra ha sin qui dato, almeno in parte, risultati concreti. Resta invece ancora lontana la soluzione dell'affare Lukaku. L'incontro tra il ds azzurro e il Chelsea avvenuto questo pomeriggio non ha portato all'accordo sperato. Le parti, al momento, restano ancora distanti, tanto sulla formula (il Napoli insiste sul prestito con obbligo, mentre i Blues ragionano solo in termini di cessione definitiva) quanto sulla valutazione del cartellino dell'attaccante belga. Tra domanda e offerta ballano ancora una decina di milioni (5+25 l'offerta degli azzurri, 40 la richiesta del Chelsea). Le parti torneranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni.

Gli azzurri vogliono infatti sbloccare l'arrivo del belga: i Blues, come detto, continuano a chiedere 40 milioni di euro, il Napoli non ha superato quota 30 milioni di euro complessivi, ma non è affatto da escludere un rilancio. Il nodo è anche la formula: il Chelsea vuole concludere l'operazione a titolo definitivo, Manna vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. Magari nei discorsi finirà pure Osimhen: la speranza di imbastire uno scambio è ancora viva.

Per quanto riguarda il centrocampo infine, Gilmour non sarà l'unico colpo: nel mirino restano McTominay e Amrabat. Prima però bisognerà fargli spazio, con Folorunsho e Gaetano almeno, da piazzare.