Napoli, è fatta per Lobotka: al Celta Vigo 20 milioni più 4 di bonus

COLPO NAPOLI

Dopo Lemme, ecco Lobotka. Il Napoli chiude anche il secondo colpo a centrocampo e si prepara a un mini rivoluzione in mezzo al campo: il centrocampista slovacco prenderà idealmente l'eredità di Hamsik visto che è arrivato il via libera del Celta Vigo, che è stato convinto dalla nuova proposta azzurra: 20 milioni di euro più 4 di bonus (difficili da raggiungere). Cifre molto vicine ai 25 milioni inizialmente chiesti dagli spagnoli.

Il Celta non è sostanzialmente sceso dalla richiesta iniziale perché consapevole di dover dare il 25% della cifra incassata dal Napoli al Nordsjaelland, vista la clausola inserita dagli spagnoli all'acquisto del giocatore nel 2017. Lobotka firmerà un quinquennale da 1,8 milioni a stagione e sarà in Italia già sabato per sostenere le visite mediche.