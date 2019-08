Napoli, è fatta per Llorente: nel weekend le visite mediche

IL RINFORZO

E' Fernando Llorente l'attaccante scelto dal Napoli per completare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Gli agenti dello spagnolo, a colloquio con Aurelio De Laurentiis, hanno raggiunto l'intesa definitiva per un contratto di due anni. Il centravanti, che era svincolato dopo l'esperienza al Tottenham, sosterrà nel weekend le visite mediche prima di firmare con i partenopei.

Il Napoli, dopo aver tentato di convincere Icardi e dopo averlo atteso per parecchie settimane, ha dunque deciso di mollare Maurito per chiudere con Llorente, con cui i colloqui si erano intensificati negli ultimi giorni. Dopo l'arrivo di Lozano, l'ex attaccante del Tottenham arricchisce così un reparto che ora è coperto in ogni posizione.