Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni

01 Set 2025 - 13:19

Amir Richardson è in procinto di lasciare la Fiorentina per aumentare il minutaggio e giocare con più continuità. Secondo Firenzeviola il centrocampista potrebbe trasferirsi o al Verona o al Siviglia in Liga.  

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Calciomercato live

Calciomercato live

Donnarumma-City, ci siamo: Ederson al Fenerbahce libera il posto per Gigio

Donnarumma vola da Guardiola: accordo raggiunto tra City e Psg, affare da 40 milioni

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:39
Milan, 10 milioni al Wofsburg per Odogu
13:32
Juve, il Racing Santander in pressing per Facundo Gonzalez
13:24
Milan, ti ricordi Boniface? Può andare al Weder Brema
13:19
Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni
13:16
Il Como saluta Engelhardt: si trasferisce in Bundesliga