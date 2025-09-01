Fiorentina, si cerca una sistemazione per Richardson: due le opzioni
01 Set 2025 - 13:19
01 Set 2025 - 13:19
Amir Richardson è in procinto di lasciare la Fiorentina per aumentare il minutaggio e giocare con più continuità. Secondo Firenzeviola il centrocampista potrebbe trasferirsi o al Verona o al Siviglia in Liga.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)