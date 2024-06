Napoli-Di Lorenzo: confronto tra Conte, il ds Manna e l'agente del giocatore. Toni sereni, se ne riparlerà

Sguardi sereni, ma bocche cucite. In casa Napoli uno dei primi passi dell'era Conte è quello di sbrogliare la situazione riguardante capitan Di Lorenzo. Il terzino ha chiesto di essere ceduto, in maniera piuttosto diretta tramite il proprio agente Mario Giuffredi, ma per il nuovo allenatore il giocatore è una pedina fondamentale nel progetto tattico in mente. Per questo al secondo giorno a Napoli il tecnico salentino ha organizzato un confronto con l'agente del giocatore alla presenza del ds Manna, provando a spiegare le proprie intenzioni e allo stesso tempo capire la posizione di Di Lorenzo.