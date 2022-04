Napoli, De Laurentiis prepara il regalo per Spalletti: è Zaniolo

IL COLPO

I partenopei vogliono anticipare la concorrenza della Juventus

Non solo la Juventus. Anche il Napoli sarebbe piombato su Nicolò Zaniolo e secondo il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha intenzioni serie. Il giocatore offensivo della Roma, infatti, è in cima alla lista dei regali da fare a Spalletti per l'ormai quasi certo ritorno in Champions League. La valutazione del club giallorosso è di 50 milioni di euro al momento, ma la volontà del giocatore potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa per far scendere le pretese capitoline. Il club partenopeo vuole giocare d'anticipo e intavolare subito il discorso per anticipare la concorrenza, come quella dei bianconeri.

Il dopo Insigne riparte da un italiano. Nicolò Zaniolo risponde perfettamente all'identikit tracciato dal Napoli per aprire un nuovo ciclo. Un simbolo da regalare a Spalletti e ai tifosi, un grande colpo per continuare a costruire una squadra vincente. Scudetto o meno, AdL sta pensando a un mercato importante per continuare su questa strada. Il tecnico conosce bene Zaniolo e ha già dato il suo ok all'operazione. Ora resta solo da trattare con la Roma che ha pretese alte: non meno di 50 milioni di euro. Troppi soldi che dalle parti di Napoli sperano di ridurre grazie alla volontà del giocatore.