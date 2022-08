Napoli: c'è l'accordo con Raspadori, il Sassuolo vuole 35 milioni

COLPO IN CANNA

Contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus

© Getty Images Il Napoli è sempre più vicino a Giacomo Raspadori. Il club azzurro e il talento del Sassuolo hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus e ora manca solo quello con i neroverdi per regalare a Spalletti l'agognato rinforzo. La valutazione è di 35 milioni, cifra che i partenopei vorrebbero spalmare in tre anni. Entrambe le società hanno fretta di chiudere e non resta che stringere i tempi.

Come riporta il Corriere dello Sport, Raspadori vuole il Napoli esattamente come il Napoli vuole lui. Il Sassuolo ne ha preso atto, non ha intenzione di fare muro ma ha la necessità di chiudere al più presto, sicuramente entro l'inizio del campionato. Il tempo stringe e ora il passo decisivo spetta a De Laurentiis, chiamato a trovare la formula giusta. Nelle intenzioni di AdL si studia un'operazione stile Locatelli-Juventus, ovvero con pagamento spalmato su tre esercizi.

Vedi anche juventus Sassuolo, Carnevali: "Juventus e Napoli su Raspadori ma restano pochi giorni" La linea del club è sempre stata chiara: si compra quando si vende. Ma la cessione di Fabian, in scadenza nel 2023 e sempre intenzionato a non rinnovare, resta molto complessa, e la trattativa tra Zielinski e il West Ham, se mai si concretizzerà, è ancora bloccata dal rifiuto di Piotr e potrebbe durare anche settimane. Giorni che il Napoli non ha, visto che la dead line scadrà settimana prossima.