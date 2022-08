Sassuolo, Carnevali: "Juventus e Napoli su Raspadori ma restano pochi giorni"

GIOIELLO SASSUOLO

L'ad neroverde: "Trattative da chiudere eventualmente in poco tempo per poi concentrarci sul campionato. Vale anche per Frattesi"

© Getty Images Ceduto Scamacca al West Ham, il Sassuolo ha un altro gioiello molto richiesto sul mercato: Giacomo Raspadori. Il Napoli lo vedrebbe bene come sostituto di Mertens mentre la Juventus lo ha inserito nelle alternative al ritorno di Morata, in ogni caso bisogna prima parlarne con Giovanni Carnevali, ad del club neroverde. "Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato" le parole di Carnevali a Il Giornale.

Insomma, il Sassuolo sembra - comprensibilmente, visto che significherebbe dare un ulteriore scossone all'attacco di Dionisi - mettere fretta sia a De Laurentiis che ad Agnelli: se volete Raspadori, restano una decina di giorni per chiudere l'affare. Poi inizierà il campionato e di conseguenza verranno chiuse le cessioni dei big. Non a caso Carnevali inserisce nello stesso discorso anche Frattesi: "per Davide fino ad un certo periodo c'è stato l'interessamento della Roma".

Porte chiuse invece a una possibile cessione di Berardi: "per Squinzi, Domenico doveva diventare la bandiera del Sassuolo. Oggi lo è assolutamente".