Napoli, Ancelotti: "La 10 a James? Basta che arrivi... No a Insigne per Icardi"

09/07/2019

Non si lancia in promesse, ma tiene alto il morale dei tifosi. Carlo Ancelotti è pronto al secondo anno sulla panchina del Napoli e a Dimaro, dove gli azzurri sono in ritiro, il tecnico si è concesso in piazza alle domande dei tifosi toccando diversi temi. "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso e sono sicuro che ce la faremo - ha ribadito Ancelotti -. Abbiamo più certezze, avremo qualche innesto in più e la squadra sarà migliore. Champions o scudetto? Punto a entrambe".



Proclami a parte, a tenere banco per lunghi tratti sono state le voci di mercato a partire dalla trattativa calda per vestire di azzurro James Rodriguez: "Io mi auguro che arrivi, lo conosco molto bene e può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. E' adattabile, il suo posizionamento non è un problema. La 10? L'importante è che vesta la maglia azzurra, il numero non conta. Ci serve tempo e pazienza".



Anche in attacco il Napoli potrebbe fare qualcosa, tra i nomi che circolano ci sono Lozano e Icardi: "Non farei mai lo scambio Insigne-Icardi - ha risposto Ancelotti a un tifoso che lo chiedeva -. Lorenzo è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti con noi. Icardi e Lozano, invece, sono due giocatori diversi: uno è un finalizzatore, un attaccante centrale; l'altra è più moderno e può giocare in tutte le posizioni. Siamo stati accostati a tanti nomi, ma il problema è che a questo livello ci sono tante squadre interessate, non solo noi".



La logica di mercato però chiede tempo e pazienza: "Non c'è molta chiarezza su come funzionano le cose. Io parlo tutti i giorni con il direttore sportivo Giuntoli - ha spiegato Ancelotti -, facciamo valutazioni su come migliorare le cose, ma poi ci si scontra con il mercato. Tutti vorrebbero comprare Messi, ma ci sono giocatori incedibili, altri che vogliono venire al Napoli e altri che vogliono aspettare di vedere se hanno altre offerte prima di prendere una decisione. Noi vogliamo giocatori funzionali e motivati, se il Napoli non è considerata una priorità si cerca altro".



Anche in uscita il Napoli è chiamato a fare qualche operazione: "Non so se Verdi andrà al Torino, per il momento si sta allenando bene con noi. Quando è partito titolare ha fatto bene la scorsa stagione, non ha espresso tutto il suo potenziale per i problemi fisici. Se il giocatore vorrà andare altrove valuteremo la situazione. Mario Rui? Non vogliamo cedere nessuno, ma se qualcuno vuole andare via lo prenderemo in considerazione".