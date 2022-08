Napoli, altri due colpi per Spalletti: oggi le visite di Raspadori e Ndombele

NAPOLI SCATENATO

Non solo l'ufficialità di Simeone: l'attaccante azzurro e il centrocampista francese completano la rosa partenopea

La roboante vittoria all'esordio in campionato contro il Verona, l'ufficialità dell'ingaggio di Giovanni Simeone e ora un doppio colpo per completare la rosa e mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra pronta a giocarsela con chiunque. È tutto definito per gli arrivi a Napoli di Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, che nel corso della giornata sosterranno le visite mediche e poi potranno mettere nero su bianco l'accordo con il club di De Laurentiis.

Per il centrocampista francese, di proprietà del Tottenham, l'accordo era già stato chiuso mercoledì: prestito oneroso di circa 1 milione di euro tra parte fissa e bonus, con diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro.

Nella mattinata di giovedì è stato invece definito col Sassuolo quello per l'attaccante azzurro, con il relativo scambio di documenti: ai neroverdi vanno 5 milioni di euro subito per il prestito oneroso, più 25 milioni pagabili in 5 anni per l'obbligo di riscatto e ulteriori 5 milioni di bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra. Il valore totale del trasferimento potrebbe dunque salire fino a 35 milioni.

Ora Spalletti ha tutto ciò che gli serve per affrontare una stagione ricca di impegni: un centrocampista per sostituire il partente Fabian Ruiz, un vice Osimhen dopo l'addio di Petagna e un attaccante duttile capace di agire sia da esterno nel 4-3-3, sia da supporto al centravanti di riferimento nel 4-2-3-1. Numericamente la società è stata capace di sopperire agli addii di Insigne e Mertens, ora spetta ai loro sostituti dimostrare di essere all'altezza del blasone del Napoli.