Napoli, AdL blinda Zielinski: rinnovo e maxi clausola

Dopo Mertens, il Napoli si prepara a blindare Piotr Zielinski. In queste settimane il ds Cristiano Giuntoli ha lavorato al prolungamento del polacco, raggiungendo un'intesa importante. Il nuovo contratto legherà Zielinski agli azzurri fino al 2025 con un sensibile aumento di ingaggio, fino a 3,5 milioni di euro a stagione. Nel rinnovo verrà inoltre inserita una maxi clausola di rescissione visto il grande interesse di diversi top club per il centrocampista.

Al Napoli dal 2016, del resto, Zielinski ormai è diventato un titolare inamovibile nello scacchiere di Rino Gattuso, che infatti ha premuto molto sul club per accelerare le operazioni del rinnovo. Il Napoli ha seguito il consiglio e oggi lo celebra anche sui social facendogli gli auguri e postando una carrellata dei suoi gol in azzurro.

Zielinski è pronto a tornare in campo per la fine della stagione, puntando a rimpinguare anche il suo bottino di gol, che quest'anno è fermo ai due in campionato, entrambi determinanti, contro l'Udinese e nel 2-1 alla Juventus al San Paolo. L'obiettivo è di superare i sette gol realizzati lo scorso anno tra campionato e Champions League, ma soprattutto di mantenere altissimo il suo livello di assist vincenti, che sono già cinque in questa stagione.