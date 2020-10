Milik, dopo la Juve soltanto 'no grazie'. E adesso da solo aspetta la scadenza col Napoli

IL PROTAGONISTA

Ha detto no al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 con il Napoli. Arek Milik aspettava la Juve, soltanto la Juve dopo aver raggiunto un accordo con il club bianconero sulla base di 5,5 milioni. Sarebbe anche arrivata una telefonata di Andrea Pirlo per rassicurarlo, mandando su tutte le furie il presidente azzurro De Laurentiis, ma niente. Tutto si è fermato lì. I bianconeri hanno puntato su Edin Dzeko. E a questo punto Milik è diventato l'ago della bilancia, l'uomo mercato da cui dipendevano i destini di tre squadre (Juve, Roma e Napoli), il signor 'no'.

Ha detto 'no' alla Roma, che aveva già trovato un'intesa economica con il Napoli sulla base di un prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto a 15 e ulteriori 7 milioni di bonus. Il braccio di ferro con il club azzurro sugli stipendi arretrati e sulla questione multe in seguito all'ammutinamento dopo il match di Champions League con il Salisburgo del novembre scorso si è risolto con un nulla di fatto. Conseguenze: nè Dzeko né Milik si sono mossi. Il Napoli ha cercato per il polacco una pista estera: il suo nome è stato accostato all'Everton dell'ex tecnico azzurro Carlo Ancelotti, poi al Tottenham, che negli ultimi giorni di mercato si sarebbe fatto avanti con un intermediario internazionale per intavolare la trattativa. Troppo alta la richiesta (35 milioni) per gli Spurs da una parte, troppo basso l'ingaggio proposto al polacco, che non scendeva sotto i 5 milioni annuali dopo non aver accettato il rinnovo a 3 con il Napoli e dopo i 5,5 promessi dalla Juve. Altra destinazione naufragata. Ultima ipotesi la Fiorentina. Ennesimo rifiuto.

E adesso Milik che fa? Al Napoli sono zero le possibilità di essere reintegrato: ormai è elemento estraneo alla squadra. Non viene convocato, si allena da solo. E lo farà ancora. A gennaio potrà accordarsi con un'altra squadra e andare via a parametro zero. Oppure il Napoli riuscirà a trovare un acquirente nel mercato invernale. Non alle cifre pretese adesso.