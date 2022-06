Mertens: "Pensavo di restare al Napoli ma nessuno ha chiamato"

È un Dries Mertens deluso quello che traspare dalle parole rilasciate nel ritiro del Belgio impegnato in Nations League: "Pensavo di restare a Napoli, è strano ma non ho sentito nessuno per il rinnovo". L'attaccante è in scadenza a fine giugno, piace a Lazio e Roma. "Ora sono in Nazionale ma da dopodomani ci penserò di più - ha detto parlando di futuro -. Non ho ancora fatto alcuna scelta, spero di poterlo fare il più presto possibile, voglio trovare un bel club. Voglio solo fare la migliore scelta possibile per quello che è il mio domani".

© Getty Images