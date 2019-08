Mercato Napoli: sondaggio con la Roma per Dzeko

IL RETROSCENA

Tra un passo avanti e uno indietro per James Rodriguez e Lozano, l'attacco del Napoli resta bloccato al solo Milik per il momento. La suggestione Icardi si complica col passare dei giorni, così come l'ipotesi Lukaku si è sgonfiata in poche ore. Tra una voce e l'altra è spuntato però un retroscena sul sondaggio fatto dal Napoli con la Roma per portare Edin Dzeko al San Paolo. Lo stesso bosniaco avrebbe fatto qualche telefonata informativa, ma nulla più. L'Inter non sblocca Dzeko

L'indiscrezione è stata riportata direttamente da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, spiegando come tra i nomi studiati dalla società azzurra ci fosse anche il bosniaco in scadenza nel 2020 con la Roma. Le prestazioni di Dzeko nel precampionato hanno aumentato i dubbi circa un addio in questa sessione di mercato, ma la prima - e forse unica - scelta in caso contrario sarebbe l'Inter con il quale ha già trovato un accordo da diverse settimane. La Roma però non molla sulla richiesta di 20 milioni di euro, ancora meno dopo aver visto il bosniaco tirato a lucido e valorizzato dal gioco di Fonseca. Per il Napoli dunque, sempre impegnato su altri fronti, è destinato a restare poco più di un'idea di mezza estate.