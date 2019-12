Mercato Napoli: Lobotka più vicino, Allan verso il rinnovo

Aurelio De Laurentiis, su indicazione di Gennaro Gattuso, era stato chiaro: "Nel mercato di gennaio si lavorerà a centrocampo". Detto, fatto: il Napoli sta per regalare al tecnico il regista che voleva, tutte le strade portano a Stanislav Lobotka, 25enne slovacco in uscita dal Celta Vigo. Non solo nuovi ingressi ma pure conferme, sarebbe vicino il prolungamento di contratto con Allan fino al 2024.