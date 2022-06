Mercato Napoli: Koulibaly ha chiesto la cessione come Politano; Deulofeu più vicino e Bernardeschi stuzzica

Settimane intense in casa Napoli nella pianificazione della prossima stagione. Dopo la frenata registrata nel nuovo accordo con Dries Mertens, la società azzurra - mentre valuta profili per sostituire Lorenzo Insigne - ha incassato la volontà di due giocatori di cambiare aria: Koulibaly e Politano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire la strategia societaria, ma il primo passo importante in tal senso è l'incontro con l'agente del difensore senegalese per capire i margini di manovra per un accordo sul rinnovo.