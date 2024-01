Mangala, parla l'intermediario: "Sondaggio del Napoli reale. Vuole l'Italia"

MERCATO

Contatti col club inglese, gli azzurri lavorano per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Il Napoli non vuole fermarsi e dopo aver già acquistato tre calciatori (Mazzocchi, Traoré e Ngonge), più un altro (Popovic) in prestito, ancora non chiude il mercato di gennaio. Il prossimo arrivo infatti potrebbe essere quello di Orel Mangala, centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest, cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht e belga come Ngonge. A confermarlo è stato Enrico Sposato, intermediario del giocatore per l'affare, ai microfoni di Radio CRC: "Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L'interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l'affare possa andare in porto".

Al Napoli piace Mangala e l'apprezzamento sembra reciproco dunque, come riportato da Sky Sport De gli azzurri nei giorni scorsi avrebbero presentato un'offerta: i campioni d'Italia in carica lavorano per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e per un totale di circa 25 milioni di euro.

"Il ragazzo apprezza l’Italia e il Napoli - ha aggiunto Sposato - e conosce tanti calciatori che militano o hanno militato nel capoluogo campano. Penso tra gli altri a Traoré, a Ngonge e a Dries Mertens. C’è poco da convincere il ragazzo che apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico, ci sono tutte le condizioni affinché l’affare si sblocchi, al momento è ancora tutto fermo, ma la trattativa si può sbloccare da un momento all’altro".

Sul possibile ruolo nella squadra di Mazzarri: "Mangala è un tuttocampista perché ha qualità e quantità. Si spende tanto sia in fase difensiva che offensiva, è bravo negli inserimenti e nell’interdizione. È tenuto in considerazione dagli allenatori perché è flessibile e sa adattarsi ai vari contesti tattici. Mangala è felice per Ngonge che ha fatto un passo importante della sua carriera arrivando a Napoli e farsi notare sui social commentando un suo post fa trasparire tanto, più di quanto io possa dire. Io sono a Roma, quando ci saranno le condizioni adeguate per tutti, magari l’affare si sbloccherà, ma la volontà del giocatore di arrivare in Italia c’è tutta”.