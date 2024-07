La Premier si allontana, Osimhen verso l'Arabia e Lukaku è più vicino

© Getty Images

Eldorado d'Arabia, è la destinazione che in questo momento sta seriamente valutando con possibilità concrete di trasferimento lo stesso Victor Osimhen. Gli scenari del mercato sono mutevoli, ma la pista è molto più che calda per alcuni motivi. Primo: il sogno di giocare in Premier League sta evaporando. Arsenal, Chelsea, Manchester United non sono disposte a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni. Nè per le verifiche fatte sarebbero pronte ad avvicinarsi a una cifra da 100 milioni. I Gunners hanno avanzato una proposta al massimo di 70 milioni neanche presa in considerazione. Il Napoli poi non considera la possibilità di contropartita tecniche.