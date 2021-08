L'Inter prepara l'assalto a Insigne. Potrebbero bastare 25 milioni

DAL RITIRO

Oltre ai nerazzurri sondaggi da parte di Everton e Zenit San Pietroburgo

Nella calma del ritiro di Castel di Sangro, Lorenzo Insigne sta pensando al suo futuro. Il Napoli è nel suo cuore, ne è il capitano e uomo simbolo, ma il ritardo nel rinnovo del contratto pensa... e non poco. E' ora quindi di cercare di cambiare aria e lasciare il Golfo per Milano. Già, proprio Milano con l'Inter che sta pensando seriamente di portarlo in nerazzurro. Gli azzurri chiedono 30 milioni, ma con 25 Insigne può partire. Si valutano anche contropartite tecniche con Vecino in pole. afp

L'agente di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, attende da mesi un segnale da parte di De Laurentiis e Giuntoli, ma al momento non ci sono stati summit. Insigne potrebbe anche andare a scadenza di contratto e scegliere con serenità il proprio futuro. Anche perché lui vorrebbe aumentare il proprio stipendio da 4,5 a 6 milioni a stagione, mentre gli azzurri sono per abbassare quello attuale.

Un braccio di ferro che difficilmente vedrà un lieto fine.

Le proposte alternative al momento non mancano e si sono fatti avanti Everton e Zenit San Pietrogurbo.

La priorità è rimanere in Italia... ma tutto può accadere.