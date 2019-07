James, Real e Napoli sono lontani: l'Atletico mette la freccia

15/07/2019

Si complica la trattativa per James Rodriguez , al momento l'obiettivo numero 1 del Napoli e, soprattutto, di Ancelotti . De Laurentiis non vuole spendere i 42 milioni di euro chiesti dal Real Madrid e punta a un prestito con diritto di riscatto, ma per ora Florentino Perez non ha alcuna intenzione di cedere ed è in questo stallo che si è inserito con decisione l'Atletico Madrid. Il colombiano gradisce l'idea di tornare a lavorare con Carletto, ma la proposta dei Colchoneros (6,5 milioni a stagione) - che non avrebbero troppi problemi a pagare il cartellino - inizia a fare breccia nella testa del giocatore.

La strategia di De Laurentiis rischia dunque di non pagare, anche perché - come riferisce la Gazzetta dello Sport - Perez non ha gradito le recenti dichiarazioni nelle quali il presidente azzurro diceva di volere aspettare in attesa di un cedimento da parte di Florentino.



Nel frattempo l'Atletico Madrid è al lavoro per fare spazio al possibile arrivo di James Rodriguez. Come scrive Marca, i Colchoneros hanno messo sul mercato Angel Correa e Kalinic mentre Diego Costa è nel mirino del Flamengo e in Premier League piace a Everton e West Ham. Dopo l'addio di Griezmann e l'arrivo di Joao Felix, l'altra squadra di Madrid vuole piazzare un altro rinforzo importante per il Cholo Simeone.