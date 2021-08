Insigne vede il Napoli per i rinnovo. Ma le parti sono distanti

IN RITIRO

Tutto ancora molto nebuloso, ma l'agente del giocatore sarà tra oggi e domani a Castel di Sangro

Il futuro di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli è ancora un rebus tutto da sciogliere. Non si parla di rinnovo, non si parla di cifre. Ci sono alcuni dettagli che fanno pensare almeno a un primo faccia a faccia tra le parti. Protagonisti annunciati l'agente del talento azzurro Vincenzo Pisacane e De Laurentiis-Giuntoli. Tra oggi e domani, infatti, Pisacane sarà in ritiro a Castel di Sangro (sede del ritiro) per testare il polso della situazione, parlare col suo assistito e incontrare, si spera, la dirigenza partenopea. afp

Al momento, però, le parti restano lontane anni luce. Insigne, come riporta Il Mattino, vorrebbe 6 milioni di ingaggio annui (un milione e mezzo in più dello stipendio attuale), mentre AdL ha intenzione di scendere di prezzo rispetto a quanto percepito attualmente dal giocatore.

Non si arriverà, pare di capire, alla situazione limite di Milik lo scorso anno, ma è anche probabile che si vada avanti fino a scadenza senza scossoni e senza rinnovo alcuno. Poi Lorenzo sarà libero di sceglie il proprio futuro anche lotanto dalla sua amata Napoli.