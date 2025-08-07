Il Napoli parla spagnolo: ecco Gutierrez, poi Juanlu Sanchez. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Dopo aver definito Gutierrez il Napoli chiuderà anche per Juanlu Sanchez, che ieri è stato in sede a Siviglia per chiudere al club di essere ceduto. L’offerta azzurra è di circa 16 milioni di euro bonus compresi, a fronte di una richiesta del club andaluso di 20 milioni. La volontà del classe 2003, che ha rifiutato qualsiasi altra proposta, farà la differenza e porterà alla chiusura dell’operazione. Napoli che poi parlerà con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, obiettivo dei Colchoneros che hanno sondato il terreno per l’ex Sassuolo. La richiesta degli azzurri è di 30 milioni più cinque di bonus, cifra che l’Atletico potrebbe riconoscere al Napoli. In caso di addio di Raspadori arriverà un esterno offensivo in più e oltre ai soliti (da Grealish a Chiesa), nelle ultime ore è emerso il nome di Kevin dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2003 ha già segnato 4 gol nelle tre partite giocate nei preliminari di Europa League e viene valutato dagli ucraini circa 40 milioni di euro.