MANOVRE AZZURRE

Il Napoli parla spagnolo: ecco Gutierrez, poi Juanlu Sanchez. Se parte Raspadori, obiettivo Kevin

Ore calde in casa Napoli, con Manna che vuole chiudere sia per Miguel Gutierrez che per Juanlu Sanchez. Nel mirino l’esterno dello Shakhtar

07 Ago 2025 - 13:57

Continua a essere grande protagonista sul mercato il Napoli, con Giovanni Manna che è pronto a chiudere per Miguel Gutierrez prima di affondare col Siviglia per Juanlu Sanchez. In queste ore gli azzurri hanno trovato l’accordo col Girona per il terzino mancino che sarà l’alternativa di Olivera nel 4-3-3 di Antonio Conte. Operazione definita sulla base di 18 milioni di euro, con il Girona che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita al Real Madrid. Gutierrez ha già accettato il contratto quinquennale del Napoli da circa 2,5 milioni netti a stagione.   

Dopo aver definito Gutierrez il Napoli chiuderà anche per Juanlu Sanchez, che ieri è stato in sede a Siviglia per chiudere al club di essere ceduto. L’offerta azzurra è di circa 16 milioni di euro bonus compresi, a fronte di una richiesta del club andaluso di 20 milioni. La volontà del classe 2003, che ha rifiutato qualsiasi altra proposta, farà la differenza e porterà alla chiusura dell’operazione. Napoli che poi parlerà con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, obiettivo dei Colchoneros che hanno sondato il terreno per l’ex Sassuolo. La richiesta degli azzurri è di 30 milioni più cinque di bonus, cifra che l’Atletico potrebbe riconoscere al Napoli. In caso di addio di Raspadori arriverà un esterno offensivo in più e oltre ai soliti (da Grealish a Chiesa), nelle ultime ore è emerso il nome di Kevin dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2003 ha già segnato 4 gol nelle tre partite giocate nei preliminari di Europa League e viene valutato dagli ucraini circa 40 milioni di euro.

