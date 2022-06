Il Napoli all'attacco: Correa nuovo obiettivo per Spalletti

L'IPOTESI

Il Tucu potrebbe lasciare l'Inter dopo un solo anno, ma la richiesta è di 30 milioni

Con l'apertura ufficiale del calciomercato venerdì 1 luglio, il Napoli sarà una delle squadre più attive. Con l'addio di Insigne e Mertens, ma con Politano e Ounas in uscita, il reparto offensivo di Spalletti è alle prese con una rivoluzione che non dovrà snaturare la qualità del gioco azzurro. Per questo la dirigenza del Napoli cerca giocatori già pronti in grado di integrarsi perfettamente con Lozano e Osimhen. Studiando il mercato il nome nuovo è quello di Joaquin Correa.

L'arrivo di Lukaku all'Inter con tanto di maglietta numero 90 potrebbe lasciar presagire che il 9 resterà sulla schiena di Dzeko e quindi per sfoltire la rosa di attaccanti i nerazzurri dovranno trattare le questioni Sanchez e, soprattutto, Correa.

Il Tucu, voluto fortemente un anno fa da Inzaghi, è costato 30 milioni di euro per strapparlo alla Lazio, ma tra un infortunio e l'altro all'Inter non ha mai trovato la sua dimensione. Anche per questo l'argentino potrebbe essere l'uomo designato a lasciare il posto a Dybala, ma potrebbe andare via con la giusta offerta a prescindere dalla trattativa per la Joya.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli è molto interessato a Correa e il giocatore accetterebbe volentieri la nuova destinazione anche se l'ostacolo più grosso è trattare con l'Inter. Marotta chiede 30 milioni di euro, quelli spesi per riscattare il giocatore dalla Lazio, ma gli azzurri non vogliono andare oltre i 20-25 anche per via di un ingaggio oneroso. La prima ipotesi di trattativa comunque si baserebbe su un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto.