Gattuso e l'addio al Napoli senza dimissioni. Ma prima la Champions

LA PANCHINA

De Laurentiis valuta Juric per la prossima stagione

Il rush finale del campionato per dare al Napoli un'altra Champions League e poi tutto dovrà ancora cambiare. Specialmente in panchina. Rino Gattuso è atteso al varco e le ultime 7 gare diranno tutto o quasi. Ma una cosa ora è certa: il divorzio dal tecnico calabrese ci sarà ma senza le dimissioni che la società vorrebbe. Tra De Laurentiis e Ringhio non c'è più l'idillio iniziale. Tutto si è complicato aumentando le distanze, i punti di vista e i progetti. Da sempre Gattuso, uomo concreto, ha sbattuto la realtà in faccia al presidentissimo. Il balletto del rinnovo, come i mille rinvii, ha fatto il resto. afp

La lunga scalata al torneo più prestigioso d'Europa non sarà facile. Gli azzurri, che sono attesi domenica sera dalla super sfida contro la capolista Inter. Un tour che force che poi porterà all'infrasettimanale contro la Lazio giovedì, una sorta di spareggi, visto la classifica attuale dice: Napoli 59 e Lazio 55.

Poi le altre gare, saranno, sulla carta, abbordabili: Torino, Cagliari, Spezia, Udinese e infine Fiorentina. Qui, a Firenze, dove il futuro del tecnico potrebbe essere prossimo.

Nuovo inizio per lui e nuovo, ennesimo, inizio per i partenopei. Sulla panchina potrebbe sederci Ivan Juric, ma certezze non ce ne sono ancora. Anche perché con Maurizio Sarri la distanza sul progetto è tanta e Max Allegri costerebbe, invece, troppo.