De Laurentiis prova lo sgambetto al Milan per Ibrahimovic

Aurelio de Laurentiis ha lavorato a luci spente, ma ora è intenzionato a uscire allo scoperto per Zlatan Ibrahimovic. Il presidente del Napoli, come riporta Il Mattino, fa sul serio e vuole fare lo sgambetto al Milan. I rossoneri al momento sembrano in pole position per l'attaccante svedese, ma il presidente partenopeo non ha mai smesso di avere contatti con l'agente Mino Raiola. Contatti che, nelle prossime ore, saranno intensificati.