Dalla Polonia: "Milik via dal Napoli, Zielinski resterà"

A Napoli in queste settimane va di moda il polacco, nel bene e nel male. Il futuro di Zielinski e Milik in azzurro è sempre in bilico e per ora i tentativi di accordo per il rinnovo del contratto non sono andati a buon fine. Le voci di mercato che li vogliono lontano dal San Paolo non mancano e sull'argomento sono arrivate novità dalla Polonia. "La situazione è assurda - ha commentato Marek Kozminski, vicepresidente della federcalcio polacca -. Per me Zielinski alla fine resterà al Napoli, mentre Milik andrà via".