Conte, e adesso? A giorni l'incontro con De Laurentiis ma la tentazione Juve è troppo forte

Magari dall'incontro con AdL uscirà un Conte entusiasta di proseguire in una piazza che lo adora per il sogno che le ha regalato o per i progetti di un presidente disposto a investire su giocatori a lui particolarmente graditi. L'impressione, però, è che il richiamo della Juve sia troppo forte per essere messo da parte. L'addio del 2014 ha segnato una cesura con l'ambiente bianconero e, soprattutto con l'allora presidente Andrea Agnelli. Non è un mistero, però, che John Elkann voglia dare una svolta a un club che dal 2020 non vince il campionato e che in società abbiano valutato che solo con il ritorno del figliol prodigo si potrebbe di nuovo festeggiare. Conte, poi, ha tanti interessi a Torino e ha sempre considerato casa sua sia la città che la Juventus.