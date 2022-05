Carletto rivuole Fabian Ruiz: è lui il nuovo Modric per il Real

LA TRATTATIVA

Ancelotti, che ha già avuto a disposizione il centrocampista spagnolo al Napoli, ha intenzione di portarlo a Madrid dal 2023

E' arrivato alla corte di Ancelotti nel nuovo Napoli versione 2018/19, Fabian Ruiz, voluto fortemente da Davide, figlio e strettissimo collaboratore di Carlo. Ora l'allenatore dei miracoli madrileni del 2022, lo rivorrebbe a disposizione per il Real 2023/24, quando al centrocampista spagnolo scadrà il contratto con il Napoli. L'obiettivo è chiaro. In una squadra che perderà Modric (che a 37 anni ha intenzione di fare ancora una stagione ad alto livello, comprensiva del mondiale in Qatar) e Toni Kroos, anche lui destinato all'addio nell'estate 2023, Fabian sarebbe il candidato ideale per mantenere alto il livello di qualità della metà campo blanca. Lo riporta il Mattino.

Il sostituto del tedesco è già in casa. Si tratta di Camavinga, classe 2002, un centrocampista capace di giostrare in tutti i ruoli della metà campo. Il dopo Modric, invece, è stato individuato in Fabian Ruiz che, sempre secondo il quotidiano napoletano, si sarebbe incontrato lunedì sera a cena con il presidente De Laurentiis all'hotel Britannique. L'impressione è che lo spagnolo voglia onorare l'ultimo anno di contratto con il Napoli prima di tornare nella Liga, soluzione a lui particolarmente gradita. Esclusa la possibilità Barcellona, che ha già in casa giovani centrocampisti di livello come Gavi e Pedri, la destinazione più concreta è Madrid, vista soprattutto la stima reciproca con Ancelotti.