Al Ahli di nuovo alla carica di Osimhen: 175 milioni di euro in 5 anni

NON MOLLANO

Il Napoli è tranquillo, De Laurentiis lo considera incedibile e continua a trattare il rinnovo record con il nigeriano. Arabi anche su Zielinski

Le acque chete intorno a Victor Osimhen sono già un ricordo. L'Arabia Saudita è tornata alla carica per l'attaccante nigeriano del Napoli e il fondo PIF, protagonista assoluto dell'estate con l'ingaggio a cifre folli di decine di giocatori dai campionati europei, avrebbe fatto una nuova offerta al rialzo al giocatore. L'Al Ahli, che punta sul fatto che un no diretto dell'interessato non c'è mai stato, ha messo sul piatto 175 milioni di euro nei prossimi 5 anni (35 netti all'anno) con Osimhen che sta anche trattando il rinnovo con il Napoli.

Cifre da capogiro che impongono un ragionamento ma che, come spiega Il Mattino, non turbano più di tanto il Napoli e il presidente De Laurentiis. Forte di un contratto solido e in piena trattativa per un rinnovo storico che farebbe diventare Osimhen il primo giocatore a superare i 7 milioni di euro netti a stagione, per strappare Osimhen all'azzurro servirebbero oltre 200 milioni di euro con la possibilità che l'eventuale offerta venga comunque rifiutata vista la difficoltà a pochi giorni dall'inizio del campionato di trovare un sostituto di livello europeo.

L'Al Ahli però non ha mollato Osimhen e questo è il dato di fatto dopo che alcuni giorni di silenzio degli intermediari aveva lasciato pensare a una bandiera bianca sull'ipotesi. Un fattore che può diventare importante per la prossima stagione, ma che al momento può solo dare un po' più di forza all'entourage di Osimhen per cercare di strappare un accordo più vantaggioso per continuare a vestire la maglia del Napoli. La volontà c'è, manca trovare l'accordo che metta in pace la questione.