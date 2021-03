Agente Hysaj: "Napoli discorso chiuso, parlo col PSG. A meno che Sarri..."

Di Elseid Hysaj al Paris Saint-Germain si era parlato già qualche settimana fa, una voce che prende nuova forza in queste ore per le dichiarazioni - piuttosto nette - del suo procuratore: "Col Napoli il discorso è chiuso, ci prepariamo ad andare via a fine stagione. Il PSG è uno di quei club con cui abbiamo avuto colloqui, ho sentito Leonardo. Niente di concreto ma il giocatore piace" le parole a Radio Punto Nuovo.

Getty Images