Fiorentina, avanti tutta per Joao Mario: la Juve apre al prestito

20 Lug 2026 - 12:29
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© italyphotopress

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La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di mercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Oulai, i viola hanno messo nel mirino Joao Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodô. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi in prestito al Bologna ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero già aperto a un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Per la Fiorentina, però, molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. 

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