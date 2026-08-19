Napoli, ufficiale l'arrivo di Favasuli: il comunicato, la formula e le cifre dell'affare

Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!"