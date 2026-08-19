Napoli, ufficiale l'arrivo di Favasuli: il comunicato, la formula e le cifre dell'affare

19 Ago 2026 - 10:21
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Il Napoli ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Costantino Favasuli dal Catanzaro. 

Favasuli al Napoli, il comunicato

 "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929.

Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!"

Le cifre

 Per il classe 2004, il Napoli ha trovato un accordo col Catanzaro sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più 1 di bonus in caso di raggiungimento del 50% delle presenze.

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