Napoli, ufficiale l'arrivo di Favasuli: il comunicato, la formula e le cifre dell'affare

Il Napoli ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Costantino Favasuli dal Catanzaro.
Favasuli al Napoli, il comunicato
"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929.
Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0. Benvenuto, Costantino!"
Le cifre
Per il classe 2004, il Napoli ha trovato un accordo col Catanzaro sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più 1 di bonus in caso di raggiungimento del 50% delle presenze.