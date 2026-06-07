Napoli su Gila: Manna ci prova, la Lazio spara alto

Il Napoli ha messo nel mirino Mario Gila come obiettivo prioritario per rinforzare la difesa azzurra, avviando i primi sondaggi ufficiali con la Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo risponde all'identikit cercato dagli azzurri per via della sua leadership e della conoscenza della Serie A, doti che convincono anche Massimiliano Allegri, che già lo aveva segnalato al Milan.