Napoli, Pellegrini osservato speciale all'Olimpico

30 Nov 2025 - 16:40
Roma-Napoli di questa sera non è solo un match scudetto, ma potrebbe dire tanto anche in chiave mercato. I partenopei hanno bisogno di rinforzare il proprio centrocampo e un obiettivo per gennaio potrebbe essere Lorenzo Pellegrini. Il giallorosso ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma, al momento, non sono previsti contatti tra le parti per discutere il prolungamento. Come riportato da Calciomercato.com, il classe '96 potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, magari a un prezzo più basso vista la situazione. Insomma, questa sera il ds del Napoli Manna osserverà con particolare attenzione la prestazione di Pellegrini. 

