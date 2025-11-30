Verona, riflessioni in corso su Zanetti

Dopo le sconfitte contro Parma e Genoa e i 6 punti raccolti in 13 giornate, la panchina di Paolo Zanetti sembrerebbe a rischio. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Hellas Verona starebbe riflettendo sul futuro del tecnico e una decisione potrebbe essere attesa nelle prossime ore in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato. Lo stesso Zanetti, dopo la gara contro il Genoa di ieri, aveva dichiarato: "Ci metto la faccia, la responsabilità è mia. Società? Non ho parlato con nessuno, faranno le loro valutazioni e io sono a disposizione della squadra. Se ci sarò la prossima con l'Atalanta? Non lo so, se mi verrà chiesto di farlo sì".