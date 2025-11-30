Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Verona, riflessioni in corso su Zanetti

30 Nov 2025 - 13:49
© Getty Images

© Getty Images

Dopo le sconfitte contro Parma e Genoa e i 6 punti raccolti in 13 giornate, la panchina di Paolo Zanetti sembrerebbe a rischio. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Hellas Verona starebbe riflettendo sul futuro del tecnico e una decisione potrebbe essere attesa nelle prossime ore in vista della sfida contro l'Atalanta in programma sabato. Lo stesso Zanetti, dopo la gara contro il Genoa di ieri, aveva dichiarato: "Ci metto la faccia, la responsabilità è mia. Società? Non ho parlato con nessuno, faranno le loro valutazioni e io sono a disposizione della squadra. Se ci sarò la prossima con l'Atalanta? Non lo so, se mi verrà chiesto di farlo sì". 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Bernardo Silva apre all’addio: "Potrebbe essere la mia ultima stagione al City". Milan e Juve alla finestra

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:25
Liverpool, passi in avanti per Guéhi
13:49
Verona, riflessioni in corso su Zanetti
12:28
Palermo, si pensa al ritorno di Magnani
11:25
Real Madrid, piace Schlotterbeck per la difesa
10:20
Inter, Luis Henrique può salutare a gennaio