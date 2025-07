Napoli, agli sgoccioli la telenovela Osimhen: lunedì visite e firma col Galatasaray

La fine della telenovela Osimhen, in casa Napoli porterà subito soldi cash importanti per agire ulteriormente sul mercato. Nel dettaglio, il "tesoretto" di 40 milioni in arrivo entro fine luglio dovrebbero essere utilizzati per dare l'assalto all'esterno offensivo fortemente voluto da Antonio Conte. Il nome in cima alla lista dei desideri del club azzurro resta quello di Dan Ndoye, ma restano valide anche altre piste come quelle che portano a Raheem Sterling e Jack Grealish.