Il Napoli guarda anche in Italia per rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Kvara. Piace sempre Ndoye del Bologna, scrive Il Mattino, con i felsinei che, al momento fanno muro. Attenzione anche a Zaccagni, ufficialmente non sul mercato: i biancocelesti avrebbero richiesto tanti milioni per dare l'ok alla cessione.