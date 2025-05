Dopo il lungo prestito al Galatasaray, Victor Osimhen farà rientro al Napoli. Con la conferma di Antonio Conte in panchina, non sembrano esserci speranze per lui per rimanere in azzurro. La conferma arriva da Tuttomercatoweb.com che parla di un veto dell'allenatore anche qualora si fosse seduto sulla panchina della Juventus, spingendo verso nuovi orizzonti il nigeriano, attratto dalle richieste dell'Al-Nassr.