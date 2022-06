Napoli, Mertens pronto rinunciare a 2 milioni di euro pur di restare 

PIÙ VICINI

Dopo 9 anni, il belga sembrava ormai destinato a lasciare Castel Volturno. Ora ha cambiato idea e la palla passa alla società

"Ciro" vuole restare. La storia tra il Napoli e il suo miglior marcatore della storia potrebbe continuare. Proprio quando ormai sembrava destino che le strade si dividessero, il belga avrebbe deciso di limare quelle che erano le sue richieste. L'amore per Napoli, ma probabilmente anche la mancanza di un'alternativa soddisfacente, lo hanno convinto che la soluzione migliore sia quella di rimanere nella città che l'ha accolto come un figlio e che ormai è casa sua.

L'ultimo contatto tra Mertens e il Napoli risale a maggio, quando i legali dell'attaccante avevano inviato una mail alla società. Una richiesta che sembrava vincolante per i partenopei e che aveva lasciato abbastanza perplessi De Laurentis e i suoi: 2 milioni di ingaggio e circa il doppio come bonus alla firma del contratto biennale. Un affare complessivo da circa 4 milioni di euro, cifre ben oltre il budget che il Napoli aveva stanziato per convincere il belga a restare. Da quel momento è calato il gelo tra le parti. Ora la svolta.

"Ciro", perché è così che ormai i tifosi napoletani lo chiamano e lo chiameranno, probabilmente ci ha pensato bene. A 35 anni, trovare un club europeo che giochi la Champions e sia disposto ad accontentare le sue richieste è quasi un'utopia. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non è mai stata una possibilità per Mertens, che si sente ancora un top player da campionato importante. Poi c'è anche da considerare l'amore per una città e un popolo che l'hanno adottato come un figlio e che per lui sono casa. Il belga è dunque pronto a rivedere le sue pretese e rinunciare a quasi la metà, tra bonus e ingaggio, di quello che aveva chiesto tramite i suoi legali. Nessun contatto diretto per ora e la palla passa al Napoli, che dovrà "perdonare", studiare la nuova offerta, valutare se è fattibile e dare una risposta.

