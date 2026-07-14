Napoli, Manna: "Vergara? Abbiamo continuato un progetto a lungo termine"

Direttamente dal palco del teatro San Carlo, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul mercato partendo dall'imminente rinnovo di Vergara: "Antonio ha dimostrato di avere dei valori identitari importanti. Essendo un giocatore formato nel Napoli ha dato lustro alla nostra identità. Ha dimostrato di essere un giocatore importante e che ha sposato un progetto lungo e che quest'anno abbiamo continuato".