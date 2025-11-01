Napoli, Manna: "Abbiamo un'opzione per il rinnovo di Anguissa"
01 Nov 2025 - 18:00
Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn prima del Como: "Rinnovo per Anguissa? Abbiamo un’opzione unilaterale, ma non abbiamo fretta. Ora pensiamo al campo”. Il centrocampista è in scadenza nel 2027.
