Napoli, incontro Conte-De Laurentiis previsto nei prossimi giorni

Dopo la sconfitta in casa del Bologna di ieri pomeriggio, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per capire come uscire dal momento negativo del Napoli. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, entrambe le parti hanno l'intenzione di andare avanti insieme e il tecnico non sembra intenzionato a rassegnare le proprie dimissioni. Anche il club ripone massima fiducia nel lavoro dell'allenatore. Contrariamente a quanto trapelato, quindi, l'incontro non andrà in scena oggi: Conte è a Torino, dove vive la sua famiglia, mentre De Laurentiis e Manna si trovano a Roma dove era in programma un confronto tra i vertici dei club di Serie A e gli arbitri guidati da Gianluca Rocchi.