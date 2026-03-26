Caso Napoli, la Figc cambia le regole: addio al blocco del mercato

La decisione della Federazione riconosce la validità delle riserve di liquidità e del patrimonio netto come strumenti per garantire la stabilità di un club. Non sarà più necessario ricorrere esclusivamente ad aumenti di capitale esterni se la società possiede già i mezzi propri per coprire eventuali sforamenti. Il via libera arriva dopo un braccio di ferro politico all'interno della Lega Serie A. Durante l'inverno, il tentativo di modificare le regole era naufragato davanti al muro delle big: il voto contrario del Milan e le astensioni di Juventus, Inter e Roma avevano congelato ogni operazione che avrebbe cambiato i parametri in corso di stagione nel mezzo di una sessione di mercato.