Napoli, ecco tutti i nomi per il centrocampo a gennaio

Il Napoli va a caccia di un rinforzo a centrocampo dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne e i nomi sono diversi secondo quando riportato da Calciomercato.com. La squadra partenopea avrebbe messo nel mirino Kobbie Mainoo del Manchester United, ma il calciatore è rimasto in Inghilterra. Bisognerà vedere quindi se ci saranno novità, motivo per cui torna di moda il nome di Fabio Miretti della Juventus, così come sono stati accostati quelli di Lorenzo Pellegrini della Roma e di Davide Frattesi dell'Inter.