Aurelio De Laurentiis, parlando al Corriere dello Sport, è tornato sulla trattativa per Icardi: "Sono arrivato ad offrire 65 milioni all'Inter e 12 lordi a lui. Ha capito che per rilanciarsi era meglio andare al Psg". Sulle offerte rifiutate in estate: "Una, superiore a 100 milioni, per Koulibaly".